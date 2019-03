Carlos Costa deu aval a 857 milhões para offshores

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, deu pareceres favoráveis à concessão de empréstimos a 21 sociedades offshore controladas pelo BCP, enquanto liderava a Direção Internacional do mesmo banco, segundo revela este sábado o Correio da Manhã (acesso pago). No total, os créditos ascendem a mais de 857 milhões de euros.

Carlos Costa participou no processo de decisão que envolveu 17 offshores Cayman e quatro Goes Ferreira, que, sendo controladas pelo BCP, foram usadas para comprar ações do próprio banco. A desvalorização dos títulos levou a perdas na ordem das centenas de milhões de euros para o BCP. O CM escreve que as operações foram investigadas pelo Ministério Público, após uma queixa apresentada por Joe Berardo no final de 2007.

O processo levou à condenação dos administradores do BCP na altura, Jardim Gonçalves, Filipe Pinhal e António Rodrigues. O atul governador do Banco de Portugal foi ouvido como testemunha no processo, em 2012, tendo justificado os pareceres favoráveis (a crédito cuja única garantia de pagamento eram também ações do BCP) com base na confiança que tinha nas decisões tomadas pelos funcionários do BCP.

O CM contactou Carlos Costa sobre a posição adotada neste caso e sobre a a passagem pela administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), entre abril de 2004 e setembro de 2006. Fonte oficial do Banco de Portugal afirmou: “O processo relativo ao BCP é público e já foi apreciado na justiça, tendo transitado em julgado. Neste processo, o governador não foi alvo de qualquer acusação, tendo apenas sido ouvido como testemunha”.