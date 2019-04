Fogos novos licenciados aumentam 42,5% em janeiro

O mercado da habitação registou um “forte arranque” em janeiro, com os fogos novos licenciados a aumentarem 42,5% em termos homólogos, para 1.835 alojamentos, divulgou esta segunda-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Segundo a Síntese Estatística da Habitação da AICCOPN, que congrega os indicadores avançados de produção no setor, no primeiro mês de 2019 as licenças de construção e reabilitação de edifícios habitacionais pelas câmaras municipais aumentaram 17,3% face ao período homólogo, totalizando 1.405 obras.

No período, o consumo de cimento no mercado nacional totalizou 258,7 mil toneladas, o que traduz um acréscimo homólogo de 15,9%, e o novo crédito concedido pelas instituições financeiras para aquisição de habitação registou um “aumento significativo” de 17,8%, para 747 milhões de euros.

O valor médio da avaliação bancária na habitação aumentou 6,3% em janeiro, fixando-se em 1.226 euros por metro quadrado, tendo-se assistido nos apartamentos a uma subida de 6,9%, para 1.288 euros por metro quadrado, e a um aumento de 4,8%, para 1.125 euros por metro quadrado, nas moradias.

Na síntese estatística divulgada a AICCOPN destaca a região do Alentejo, onde se observou um aumento homólogo de 35,3% nos fogos licenciados em construções novas nos 12 meses terminados em janeiro de 2019 (para um total de 836), dos quais “77% são de tipologia T3 ou superior e apenas 23% são de tipologia T2 ou inferior”.

Quanto aos valores de avaliação bancária na habitação nesta região, “verificou-se em janeiro um aumento em termos homólogos de 4,2% para 1.018 euros por metro quadrado”.