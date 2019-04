As medidas de contingência adotadas pela União Europeia (UE) não conseguirão mitigar todos os efeitos negativos da uma saída desordenada do Reino Unido do bloco comunitário, assumiu nesta terça-feira o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Euro, Valdis Dombrovskis.

“Há um risco material de que em 12 de abril o Reino Unido deixe a UE sem acordo. Esse risco é real, pelo que do lado da Comissão completámos a nossa preparação para um não acordo”, afiançou Dombrovskis diante da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu.

O vice-presidente do executivo comunitário, responsável pelas pastas do Euro, Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercados de Capital, admitiu que, apesar das medidas de contingência adotadas pelo bloco comunitário, Bruxelas não conseguirá “mitigar todos os possíveis efeitos económicos negativos”.

Para o comissário letão, os efeitos vão depender “muito da preparação dos mercados” financeiros e dos diferentes atores económicos, aos quais a Comissão Europeia pediu para se prepararem para todos os cenários, incluindo a saída desordenada do Reino Unido da UE.

Ainda assim, reconheceu Dombrovskis, há “riscos residuais” que terão de ser abordados a nível nacional por cada um dos Estados-membros, uma vez que um Brexit sem acordo será “economicamente prejudicial” tanto para o Reino Unido, como para os 27, pois “interromperá décadas de integração económica”.

“Um Brexit desordenado implicará interrupções nos negócios em ambos os lados do Canal da Mancha. Poderíamos assistir a alguma volatilidade no mercado e é por isso que os bancos centrais anunciaram medidas de liquidez”, disse, defendendo, todavia, que o sistema financeiro europeu será capaz de “suportar uma desaceleração severa” e que a UE pode “salvaguardar a estabilidade financeira” num cenário de “no deal”.

O risco de uma saída desordenada do Reino Unido do bloco comunitário, em 12 abril, aumentou depois de na sexta-feira o parlamento britânico ter chumbado pela terceira vez o Acordo de Saída negociado entre Londres e Bruxelas e de na segunda-feira ter rejeitado as quatro alternativas apresentadas àquele texto.

A próxima data chave para esclarecer o futuro britânico é 10 de abril, dia de Conselho Europeu extraordinário dedicado ao Brexit.

O Conselho Europeu concordou em 21 de março com uma extensão do Artigo 50.º até 22 de maio, desde que o Acordo de Saída fosse aprovado pela Câmara dos Comuns até sexta-feira passada, estipulando uma prorrogação até 12 de abril caso o texto fosse novamente chumbado.