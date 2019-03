É como diz o velho ditado: “Não há duas sem três”. A Câmara dos Comuns voltou esta sexta-feira a votar no acordo negociado por Londres e Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e, mais uma vez, chumbou o acordo. Esta foi a terceira vez que a primeira-ministra Theresa May levou ao Parlamento uma proposta, tendo conseguido o mesmo resultado obtido nas votações anteriores: o chumbo. O presidente do Conselho Europeu já convocou uma cimeira de emergência a 10 de abril, tendo em conta o resultado.

Com uma diferença de 58 votos, a maioria dos deputados britânicos ainda não está satisfeita com os “termos do divórcio”. Ao todo, houve 344 votos contra e 286 votos a favor, uma derrota, contudo, menos expressiva. Recorde-se que o segundo acordo levado por Theresa May ao Parlamento britânico, ainda este mês, recebeu 391 votos contra, enquanto o primeiro, em janeiro, recebeu 432 votos contra, tendo sido apelidada da maior derrota parlamentar do século.

Assim, Jeremy Corbyn apelou a Theresa May para que convoque eleições. “Este acordo tem de mudar. Se a primeira-ministra não aceita isso, então tem de sair”. “Na segunda-feira, esta câmara e todos os membros terão a oportunidade e a responsabilidade de encontrar uma maioria para um acordo melhor para todas as pessoas deste país”, acrescentou a primeira-ministra.

Os mercados já estão a reagir negativamente a este novo chumbo. A libra negoceia em queda, recuando abaixo dos 1,30 dólares, o valor mais baixo desde o dia 11 de março.

