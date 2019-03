O Parlamento britânico ainda não chegou a acordo sobre qual será o melhor caminho para a saída do Reino Unido da União Europeia. Foram a votos nesta quarta-feira oito moções, cada uma determinando uma proposta alternativa ao Brexit de Theresa May, mas nenhuma delas conquistou uma maioria favorável. Estas propostas eram apenas indicativas, e serviam para tentar chegar a um consenso.

A moção que foi mais renhida foi a que propunha avançar para o Brexit, mas só depois de garantida uma união aduaneira com a UE. Segundo o The Guardian, esta proposta, do deputado conservador Ken Clarke, conquistou 264 votos a favor, e 272 votos contra. A realização de um segundo referendo, para verificar se os britânicos aceitavam um Brexit com o acordo de May, também chegou perto de uma maioria, mas no final acabou por ter mais votos contra.

Já a proposta que determinava a saída a 12 de abril sem acordo foi rejeitada pela esmagadora maioria, com 400 deputados a votar contra. A moção apresentada pelo conservador que se demitiu de ministro da Agricultura este mês, que sugeria a manutenção do Reino Unido na zona económica europeia apesar de manter o Brexit, também foi recusada, por 377 deputados.

Apesar de o caminho ainda não ser claro, o Parlamento britânico já aprovou a alteração das datas de saída. O Conselho Europeu determinou que, se os deputados britânicos aprovarem o acordo que Theresa May firmou com Bruxelas, o Brexit realiza-se a 22 de maio. Caso o acordo não for aprovado, o Reino Unido tem até 12 de abril para decidir o que fazer.

Ainda esta semana deverá ir a votos o documento que já foi chumbado pelos deputados britânicos duas vezes. Theresa May indicou ao seu partido que se o acordo for finalmente aprovado, irá apresentar a demissão. “Sei que há um desejo por uma nova abordagem e nova liderança na segunda fase das negociações do Brexit. Não vou ser um obstáculo nesse caminho“, disse a primeira-ministra.