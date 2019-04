A sustentabilidade da ADSE está ameaçada, com a despesa a aumentar e as receitas a diminuir. O alargamento do subsistema dos funcionários públicos aos trabalhadores do Estado com contratos individuais apresenta-se como a medida mais eficaz para contrariar esta tendência, já que permitia um excedente de 80 milhões de euros em cinco anos, revela um estudo sobre a sustentabilidade da ADSE, elaborado por uma comissão designada pelo Conselho Geral e de Supervisão (CGS) do subsistema.

