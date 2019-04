Wall Street acelera à boleia do acordo. Tesla derrapa 10%

As principais bolsas norte-americanas estão em alta, com os investidores ainda animados com as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. Mas o destaque desta sessão vai para os títulos da Tesla, que estão a afundar mais de 10% em bolsa, depois de terem sido revelados números de produção aquém do previsto.

O S&P 500 está a valorizar 0,05% para 2.874,98 pontos. A acompanhar esse desempenho está o industrial Dow Jones que soma 0,01% para 26.220 pontos, isto numa altura em que o tecnológico Nasdaq está a subir 0,03% para 7.897,75 pontos.

As ações da fabricante de carros elétricos estão a cair 9,95% para 262,77 dólares, depois de esta ter revelado que no primeiro trimestre foram produzidos 77.100 automóveis, tendo sido entregues 63.000 carros, dos quais 50.000 automóveis Model 3, o modelo mais acessível. Estes números ficaram aquém do previsto, levando Elon Musk a alertar para uma quebra nas contas.

“Prevemos que o resultado líquido do primeiro trimestre seja negativamente afetado”, referiu a empresa, em comunicado, citada pela CNBC (conteúdo em inglês). “Ainda assim, fechámos o trimestre com dinheiro suficiente em caixa”.

Apesar desta queda, as bolsas estão em alta com os investidores otimistas quanto a um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo. Esta quinta-feira, Donald Trump deve reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, ao final do dia, diz a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

O otimismo em torno de um acordo levou o S&P 500 a um forte desempenho neste primeiro trimestre, com o índice a caminhar, agora, para o nível mais alto desde 10 de outubro, estando a menos de 2% de bater um recorde histórico.