Desta vez, o alojamento é o Louvre e a anfitriã é a Mona Lisa. O feedback dos outros hóspedes é que não se sabe, pois não se trata de um alojamento habitual, ainda que seja o museu mais visitado de todo o mundo. É que o Museu do Louvre juntou-se ao Airbnb para possibilitar a uma pessoa ou um casal uma noite diferente: dormir no museu, dentro da icónica pirâmide de Paris. O concurso está aberto, mas termina já no dia 12 de abril.

O Museu do Louvre quer comemorar os 30 anos da sua grande pirâmide — que serve de entrada principal do museu — e, para tornar o aniversário inesquecível, aliou-se ao Airbnb. Segundo a plataforma eletrónica de alojamento, além de dormir no museu, o casal vencedor do concurso vai ter uma excursão exclusiva durante a noite com um guia, algo a que apenas os Chefes de Estado e algumas celebridades tiveram direito.

Mas as surpresas não ficam por aqui. Depois da visita guiada, o casal tem à sua espera um sala de estar — temporariamente instalada ao lado da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci — onde poderá descansar e tomar uma bebida ou comer uns aperitivos. Já o jantar será servido ao lado de uma das mais conhecidas estátuas da Grécia Antiga, Vénus de Milo, de Alexandre de Antioquia.

Finalmente, os contemplados serão levados até aos aposentos do Imperador Napoleão III, onde um concerto de música os espera. A noite termina com o hóspede, ou o casal, numa pequena pirâmide que foi instalada dentro da grande pirâmide de vidro no pátio do museu.

Agora que já sabe qual é o programa, se não tem planos para o dia 30 de abril e sempre sonhou passar uma noite no museu, tem até a final do dia 12 de abril para participar no concurso através do site do Airbnb.

E as experiências inesperadas prometem não ficar por aqui. Ao longo deste ano, o museu vai alagar algumas das iniciativas ao público em geral, desde que utilize o Airbnb para as requisitar. Vai haver espetáculos privados e visitas exclusivas, por exemplo.

Veja o vídeo e saiba como pode ser a sua noite no Louvre.