Os 310 postos de abastecimento que o Governo classificou como prioritários, limitando o fornecimento até 15 litros por veículo, continuarão a ser de emergência até que a situação seja totalmente normalizada, avançou ao ECO fonte oficial do Ministério do Ambiente.

“Até à normalização da situação, [essa situação] mantém-se”, disse a mesma fonte.

Esta quarta-feira, face à greve dos motoristas de materiais perigosos, que terminou esta quinta-feira, o Governo criou uma lista com 310 postos de abastecimento, espalhados por todo o país, mas com especial incidência em Lisboa e no Porto, que estarão acessíveis a todos os cidadãos, mas com um fornecimento limitado a 15 litros por cada veículo.