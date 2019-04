EDP Renováveis anunciou nova venda de portefólio de tecnologia eólica. Operação abrange ativos em Portugal, Espanha, França e Bélgica e faz parte do programa de rotação de ativos anunciado pela empresa em março último, que poderá envolver até quatro mil milhões de euros. Desta feita, a EDP alienou um total de 997 megawatts (MW) de capacidade instalada “por cerca de 800 milhões de euros”, assegurando porém a prestação de “serviços operacionais e de manutenção” das unidades vendidas.

Em comunicado enviado ao regulador dos mercados, a elétrica detalha que o “perímetro da transação abrange 388 MW em operação em França, 348 MW em operação em Espanha, 191 MW em operação em Portugal (parte dos ativos ex‐ENEOP) e 71 MW em operação na Bélgica. Os ativos mencionados iniciaram operações há sete anos, em média”. Estes mesmos parques eólicos já tinham sido vendidos parcialmente pela empresa, entre 2013 e 2016, que agora chegou a “acordo para vender as restantes participações que detinha nestes projetos”.

O programa de rotação de ativos da EDP visa todas aquelas participações em que a elétrica concluiu não ter massa crítica suficiente, conforme explicou o CEO da EDP, António Mexia, em entrevista recente ao ECO. Trata-se de “alienações táticas e não estratégicas”, ou seja, “tudo aquilo em que não temos massa crítica, que não tem suficiente economia de escala para nós”.

António Mexia foi mesmo mais longe, assegurando na mesma entrevista que a “compra e venda de ativos” devia agora ser vista como “um novo normal” na vida da EDP. “Mesmo nas renováveis desenvolvemos muitos megawatts. Ainda há duas semanas aconteceu isso, desenvolvemos megawatts e depois vendemos 80% da empresa a fundos e encaixámos. Depois, com esse dinheiro, vamos desenvolver mais. A rotação de ativos e realocação de ativos faz parte hoje — e de há uns anos para cá — do dia-a-dia da empresa”.

