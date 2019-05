A manifestação do 1.º de Maio em Paris está pintada de negro, com vários manifestantes completamente vestidos de preto, cara tapada e luvas, apresentando todas as características dos militantes radicais conhecidos como “black blocs”.

O cortejo do 1.º de Maio, organizado tradicionalmente pelas forças sindicais e este ano reforçado pelo movimento dos coletes amarelos, vai percorrer esta tarde as ruas da capital francesa entre a estação de Montparnasse e a Praça d’Italie, concentrando-se assim na margem esquerda do Sena.

Perante a ameaça de uma tarde tensa devido à afluência de “black blocs” vindos de toda a Europa para perturbar este protesto, os controlos em Paris e nos seus arredores começaram na tarde de terça-feira e só esta manhã já tinham sido detidas 35 pessoas, assim como apreendidas armas brancas e materiais usados para a elaboração de cocktails molotov.

Junto à Gare de Montparnasse os manifestantes estão a ser revistados e em diferentes entradas da capital os veículos estão a ser mandados parar, os condutores identificados e material suspeito está a ser apreendido. Há quase oito mil agentes da autoridade destacados para este protesto.

No entanto, entre os manifestantes que estão identificados com coletes amarelos e os que pertencem aos sindicatos, vários indivíduos estão de cara tapada e vestidos de negro, indicando que a manifestação foi infiltrada pelos “black blocs”, podendo degenerar em confrontos violentos com a polícia.