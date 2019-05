Cinco autores para ler (e ver) na nova Electra

“Se pensarmos bem, talvez possamos concluir que fazemos da juventude uma espécie de contra-fantasma (como se diz da contra-luz). E, no entanto, a realidade que lhe damos é a imagem de um dos nossos mais cruéis e hipócritas paradoxos”, escreve o diretor da Electra, José Manuel dos Santos, no editorial do quinto número da revista, já nas bancas. É de juventude que se fala nas 998 páginas da nova edição da publicação da Fundação EDP. E pode aparecer de muitas formas.

O que há para ler (e ver)?

Ensaio sobre Marcel Proust e o dinheiro – O autor de “Em Busca do Tempo Perdido” (1871-1922) vivia dos seus rendimentos e não da escrita, o que lhe dificultou a entrada no mundo da literatura, como escreve Michel Erman, escritor e professor universitário, especialista na obra do francês sobre quem já assinou pelo menos 10 obras, a última das quais “Marcel Proust. Une Biographie” (La Table Ronde, 2018).

Entrevista com Elisabeth Lebovici

A historiadora e crítica de arte Elisabeth Lebovici é a entrevistada deste número da Electra. A autora francesa envolveu-se, em Paris, no Act Up, movimento que desenvolveu uma luta política contra a forma como as instituições lidavam com a sida. Esse envolvimento resultou no livro “O que a sida me fez: Arte e activismo no fim do século XX”, editado em 2017. Jornalista do diário Libération entre 1991 e 2006, tem estudado género e sexualidade, examinando as relações entre feminismo, teoria queer, história da arte e arte contemporânea.

Portfólio: Cinco Casas em Marte – SEArch+

O arquiteto inglês Michael Morris, radicado em Nova Iorque e a colaborar com a NASA tem criado projetos que exploram a possibilidade do ser humano habitar o planeta vermelho. Em 2016 e 2017, Michael Morris recebeu as bolsas Nasa X-Hab e, em parceria com outros arquitetos e designers, concebeu protótipos para a vida em Marte. Os cinco projetos nas páginas da Electra resultam do trabalho que vem desenvolvendo com a agência espacial norte-americana.

André Tavares sobre a destruição dos centros históricos de Lisboa e Porto

O arquiteto, curador da galeria de exposições Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém, e editor da Dafne, escreve sobre os conceitos e entulho e destruição a propósito da reabilitação dos centros históricos de Lisboa e porto. A transformação mais recente trouxe gentrificação, defende, e “também deu lugar à segregação do espaço público com cercas e vedações como já não se via desde os jardins à inglesa do século XIX”.

A vida (pós-)colonial em Kinshasa, por Filip de Boeck

O antropólogo belga, autor do livro “Kinshasa: Tales of the Invisble City” (2004), com fotografias de Marie-Françoise Plissart, escreve sobre o planeamento da capital da República Democrática do Congo a partir de dois conceitos – buraco e montanha – sobre os quais vem trabalhando desde, pelo menos, 2016. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, confusão e desordem são palavras muito usadas pelos cidadãos, diz o cientista, para quem “procura” é outro conceito que ilustra bem a vida nesta nesta metrópole africana.

Diário do encenador Rafael R. Villalobos

Encenador de teatro e ópera, Rafael R. Villalobos (Sevilha, 1987), publica o seu diário, afirmando uma consciência artística, cultural e política. Na revista, “fala da sua vida e daquilo que nela é a regra e a excepção. Há no desfile dos seus dias um vento de vida, de vigor e até de vertigem, que, como o tempo de Santo Agostinho, vem do futuro”, segundo José Manuel dos Santos.

