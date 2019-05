Revista de imprensa internacional

O fundador da Zara vai ver a carteira engordar, com a distribuição de dividendos do grupo Inditex, do qual é o principal acionista. A Philip Morris conseguiu a aprovação da FDA para vender o dispositivo de tabaco aquecido IQOS nos Estados Unidos. Pelo Reino Unido, parece que as negociações entre Theresa May e o líder da oposição, Jeremy Corbyn, podem estar a chegar a um acordo. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Cinco Días

Fundador da Zara recebe 800 milhões de euros em dividendos

Amancio Ortega, o fundador e principal acionista da Inditex, grupo que inclui marcas como a Zara e a Massimo Dutti, vai receber 813,1 milhões de euros nesta quinta-feira, na primeira ronda de distribuição de dividendos do ano. O dono da Zara vai encaixar, no total do ano, 1.626,2 milhões de euros em remunerações pagas aos acionistas pela empresa, aproximadamente mais 240 milhões de euros face ao ano passado. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre/ conteúdo em espanhol).

El País

PSOE oferece acordo a Podemos deixando de fora coligação

O PSOE saiu vencedor das eleições espanholas, mas não conseguiu a maioria. O partido liderado por Pedro Sánchez tem em vista governar sozinho, com o apoio dos outros partidos, mas com um Executivo socialista. Para tal, irá apresentar um acordo sobre o programa ao Unidos Podemos, sem, no entanto, oferecer um governo de coligação. Esta intenção choca com a vontade do partido de Pablo Iglesias, que já mostrou disponibilidade para entrar no Executivo. Leia a notícia completa no El País (acesso livre/ conteúdo em espanhol).

Bloomberg

Theresa May e Jeremy Corbyn mais próximos de acordo

A primeira-ministra britânica tem estado em negociações com o líder da oposição, Jeremy Corbyn, para tentar chegar a um acordo para o Brexit que consiga consenso entre os deputados. Um mês depois, as conversações deverão chegar ao fim na próxima semana. O acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia firmado entre Theresa May e Bruxelas foi chumbado no Parlamento britânico três vezes. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado/ conteúdo em inglês).

The New York Times

Tabaco aquecido da Philip Morris recebe aprovação nos Estados Unidos

Os dispositivos de tabaco aquecido IQOS, desenvolvidos pela Philip Morris, receberam luz verde da Food and Drug Administration (FDA) para serem vendidos nos Estados Unidos. Entre as razões para avançar com esta aprovação, a FDA indicou que o dispositivo poderia ajudar os fumadores a deixar de fumar. Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado/ conteúdo em inglês).

Expansión

Facebook e Amazon ameaçam controlo do Google em publicidade

O Facebook e a Amazon estão a ganhar terreno no mercado da publicidade digital, movimento confirmado pelos resultados das empresas no primeiro trimestre do ano. A Google é quem tem a coroa neste mercado, mas é seguida de perto por outras gigantes da tecnologia. Nos últimos cinco anos perdeu já 11% de quota de mercado, fixando-se nos 31%, segundo dados do eMarketer. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre/conteúdo em espanhol).