Para o líder dos social-democratas, a ameaça de demissão do Executivo após a aprovação da contagem integral do tempo de serviço dos professores trata-se de um golpe de teatro “que não faz sentido nenhum”. Esta sexta-feira, Rui Rio sublinhou que esta aprovação não terá um impacto orçamental acima do previsto para este ano, como defende o Governo, e que este está a “mentir” e a “enganar os portugueses”.

“Ao Governo está a correr-lhe mal a campanha eleitoral para as europeias e está a tentar um golpe de teatro e a brincar com coisas sérias”, começou por dizer o líder do PSD, em declarações aos jornalistas. Rui Rio disse que ainda não teve acesso ao documento que foi aprovado na noite desta quinta-feira, mas que, independentemente disso, “o PSD não votará nada daquilo que seja diferente” do que sempre disse. “Aquilo que eu disse sempre é que o tempo deve contar todo, compete ao Governo negociar”, afirmou.

“Não vale a pena estarmos aqui a dizer que tem um impacto de 100, 400 ou 500%, porque não é assim. Em 2019 terá o impacto que está lá previsto ter e nem mais um tostão. Portanto, estão [o Governo] a enganar os portugueses“, continuou. O social-democrata disse ainda que o “Orçamento do Estado (OE) estará seguramente equilibrado do ponto de vista daquilo que é a posição do PSD”.

Questionado sobre o “impacto orçamental brutal” que o secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares disse que esta medida iria ter, Rui Rio respondeu: “Impacto orçamental quando? Este ano? Não. Para o ano? Só se o Governo quiser. Daqui por dois anos? Só se o Governo quiser. O Governo está a mentir”.

Aquilo que será aprovado pelo PSD, disse, “não tem nenhum impacto orçamental que esteja para lá daquilo que são as capacidades orçamentais do país”. “Ando nisto há muitos anos e, do ponto de vista orçamental, tenho uma responsabilidade que não recebo instruções do PS que levou este país à bancarrota”, atirou.

