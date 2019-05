Os norte-americanos da Discovery Land Company estão em negociações para a compra da Costa Terra, um projeto turístico no Alentejo detido pela Semapa. Com uma área de 200 hectares, o projeto — que nunca saiu do papel — inclui a construção de hotéis, aldeamentos turísticos e moradias, num investimento superior a 500 milhões de euros. A ideia dos interessantes vai nesse mesmo caminho.

Especialista na gestão de resorts de luxo, a Discovery Land Company está em negociações avançadas para adquirir este megaprojeto turístico que a família Queiroz Pereira detém em Melides, no concelho de Grândola, através da holding Semapa, avança o Jornal de Negócios (acesso pago). A empresa norte-americana tem também mantido contacto com seis bancos aos quais foram dadas parcelas de terrenos como garantias.

O projeto Costa Terra foi comprado em 2008 por Pedro Queiroz Pereira ao investidor suíço Andreas Reinhart e ocupa uma área de 200 hectares. A sua versão inicial inclui a construção de três hotéis, quatro aldeamentos turísticos, 204 moradias e um campo de golfe, num investimento estimado de 510 milhões de euros.

Contudo, o projeto nunca saiu do papel e a entrada da Discovery Land Company será fundamental para dar um empurrão, diz o Negócios. O mesmo jornal adianta que o grupo norte-americano já terá mesmo contactado construtoras para retomar os trabalhos de infraestruturação do empreendimento.