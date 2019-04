Há quem procure apartamentos, terrenos ou escritórios. E depois há quem procure hotéis. Espalhados pelos sites das imobiliários estão várias unidades hoteleiras, algumas já prontas a ocupar, seja no norte, centro ou sul do país. Há oportunidades a partir dos 1,5 milhões de euros, mas também há aquelas que podem chegar aos 55 milhões.

O turismo tem estado a abrandar, mas os números continuam a ser bastante positivos. Foram mais de 21 milhões os turistas que pernoitaram no país no ano passado, um número recorde, o que se traduziu num total de 3,6 mil milhões de euros em receitas, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Os hóspedes pagaram uma média de 95 euros por noite, mostram os dados da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP).

Estes números vêm somar-se aos inúmeros investimentos que têm sido feitos no setor hoteleiro nacional. A Casual Hoteles quer ter cinco hotéis em Portugal, o Grupo Hilton quer abrir cinco hotéis na Península Ibérica, a Sonae Capital comprou o AqualuzSuite Hotel Lagos e outro na estação de Santa Apolónia, os espanhóis da Meliá Hotels compraram o 15.º hotel em Portugal, o Grupo Louis Vuitton comprou o Reid’s Palace no Funchal e o Grupo Barceló vai abrir um hotel nos Açores.

E há mais hotéis à venda, para todos os gostos: mais rústicos ou mais modernos, no campo ou na cidade, por acabar ou prontos a ocupar. A unidade hoteleira mais barata fica em Aljezur, perto de Odeceixe, e custa apenas 1,5 milhões de euros. Um “luxuoso turismo rural” com cerca de 17 hectares de terreno, que contempla três edifícios independentes com 13 suítes. Conta ainda com uma piscina exterior, um lago envolvente e uma pequena barragem.

Há ainda dois projetos por terminar, novamente no Algarve. Um hotel de luxo em Lagos, na zona da Praia da Luz, “com construção iniciada e projeto aprovado”, e uma área total de 50 mil metros quadrados, tudo por 2,8 milhões de euros. E ainda um resort de quatro estrelas, em Albufeira, perto da Praia dos Salgados, inserido num terreno de 22 mil metros quadrados. Composto por um edifício, por concluir, está preparado para 125 quartos e tem ainda um restaurante com capacidade para 200 pessoas, campo de ténis e piscina. Vende-se por cinco milhões de euros.

Nas opções mais caras está um resort de cinco estrelas em Albufeira, inserido num terreno de 75 mil metros quadrados, com 93 unidades de alojamento, vários restaurantes, bares, piscinas, SPA, ginásio, sala de conferências, jardins, kids club e campo de ténis.

Hotéis disponíveis para venda no mercado