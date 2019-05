Revista de imprensa internacional

A semana arranca com a notícia de que a China está a ponderar cancelar as negociações comerciais com os Estados Unidos depois de Donald Trump ter prometido aumentar as tarifas sobre bens chineses. Além disso, a União Europeia prepara-se para lançar uma investigação formal à Apple por alegados incumprimentos de concorrência. Ainda esta segunda-feira é notícia que o Santander vai iniciar as negociações com os sindicatos para o despedimento de milhares de trabalhadores, numa semana em que os motoristas da Uber e da Lyft preparam greves nos Estados Unidos.

The Wall Street Journal

China pondera cancelar negociações comerciais com EUA

A China está a ponderar cancelar as negociações comerciais com os Estados Unidos depois de Donald Trump ter prometido aumentar as tarifas sobre os produtos chineses. O presidente norte-americano anunciou este domingo que pretende reforçar a taxa aplicada a importações avaliadas em 200 mil milhões de dólares, não devendo este aumento ficar por aqui. Esta resposta da China estará relacionada com a estratégia do país de não negociar sob ameaça. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês)

Financial Times

Bruxelas lança investigação à Apple após queixa da Spotify

A União Europeia (UE) prepara-se para lançar uma investigação formal à Apple, por alegados incumprimentos de concorrência. O processo será aberto no seguimento das acusações da plataforma de streaming Spotify contra a fabricante do iPhone. A investigação intensifica a batalha sobre o futuro da indústria musical. A Spotify, que atingiu no mês passado os 100 milhões de subscritores pagos, é a líder de mercado no negócio de streaming. No entanto, a empresa tem enfrentado competição das gigantes tecnológicas como a Apple ou a Amazon. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

The Guardian

Fórmula E: Número de espetadores mais do que duplica num ano

As corridas de Fórmula E, com veículos elétricos, estão a ganhar cada vez mais adeptos. Só no ano passado esse número mais do que duplicou para um total de 476 mil espetadores. Esta subida contribuiu para um maior otimismo por parte das equipas e dos patrocinadores, numa altura em que as receitas da Fórmula E cresceram para 114,4 milhões de libras no ano passado, impulsionadas pelo novo patrocínio do grupo de engenharia suíço ABB. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês)

El Economista

Santander começa a negociar despedimentos de 3.000 funcionários em Espanha

O banco espanhol e os sindicatos vão começar esta segunda-feira a negociar um ERE (termo espanhol que designa uma espécie de autorização para despedir trabalhadores) e que poderá afetar até 3.000 funcionários, embora não tenham sido adiantados números concretos. Além disso, pode ainda provocar o encerramento de mais de 1.000 agências, processo que já arrancou e que deverá ultrapassar as 80 agências já no próximo mês. Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Business Insider

Motoristas da Uber e da Lyft fazem greve nos EUA

Os motoristas da Uber e da Lyft estão a planear várias greves nos Estados Unidos, protestando contra as condições de trabalho e pagamento. Vários condutores de Nova Iorque coordenaram estas paralisações com a Aliança de Trabalhadores de Táxi e, numa comunicação emitida, falam em condições de trabalho que beneficiam mais a empresa do que os próprios colaboradores. Leia a notícia completa no Business Insider (acesso livre, conteúdo em inglês)