A ANTRAM revelou esta quarta-feira o teor das últimas negociações mantidas com o sindicato dos motoristas das matérias perigosas. Em comunicado, a associação aponta que após ter rejeitado a exigência de 1.200 euros de salário base, o sindicato mudou de postura e respondeu com uma “contraproposta negocial”, que parte de um salário base de 700 euros, reforçado por “um subsídio diário adicional a criar, a proteção dos trabalhadores afetos ao transporte de mercadorias perigosas em cisterna”.

Segundo a nota divulgada, após a “rejeição expressa” pela ANTRAM da reivindicação dos motoristas de terem direito a um salário base equivalente a dois salários mínimos (1.200 euros brutos), o Sindicato Nacional dos Motoristas das Matérias Perigosas (SNMMP) terá apresentado “uma clara mudança de postura”, avançando com “uma nova contraproposta negocial”, que assenta então “num salário base de 700,00€ com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2020″.

Sublinhe-se, porém, que a ANTRAM fala apenas no valor para vigorar a partir de 1 de ianeiro de 2020, ficando por saber se o mesmo volta a subir em 2021 e nos anos seguintes. Atente-se que na terça-feira, à saída da reunião, também o sindicato tinha enaltecido a significativa alteração de postura por parte da ANTRAM, apontando que se tinha chegado a um entendimento em termos salariais para “um valor muito aproximado do que estávamos [SNMMP] a pedir inicialmente”, ainda que prevendo uma evolução gradual no mesmo não só em 2020, como nos anos seguintes.

Quanto à contraproposta do SNMMP revelada pela ANTRAM, o comunicado da associação avança também que os 700 euros de salário base pressupõe, por um lado, a manutenção do atual acordo coletivo e, por outro, o reforço de outras rubricas salariais e dos benefícios de saúde para estes trabalhadores, nomeadamente “em sede de seguros” e “exames de saúde”. No pré-acordo entre ANTRAM e SNMMP foi também acordada a criação de um “subsídio diário adicional” específico para “a proteção dos trabalhadores afetos ao transporte de mercadorias perigosas em cisterna”.

A associação vai agora apresentar o pré-acordo negociado na terça-feira aos “seus associados”, de modo a receber os seus contributos e ficar “em condições de dar uma resposta ao sindicato até ao final do mês”, tal como fará aliás o sindicato junto dos seus representados.

(Atualizada às 13h50)