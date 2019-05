Custos com a dívida castigam lucros EDP Renováveis

A EDP Renováveis revelou uma quebra de 35% nos lucros do primeiro trimestre do ano. Num período marcado pela menor produção de energia por ter havido menos vento, a empresa de energias renováveis foi penalizada pelos resultados financeiros. Os custos associados à dívida dispararam 80%.

Dos 94 milhões registados no primeiro trimestre do ano passado, os lucros da empresa liderada por Manso Neto acabaram por cair para 61 milhões de euros, revela a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBITDA somou 385 milhões (aumento de 1% face ao primeiro trimestre de 2018) e o EBIT diminuiu para 233 milhões (contra 252 milhões no período homólogo”, “com o IFRS 16 a aumentar as depreciações em oito milhões”. Já as receitas encolheram em 1%.

“Como resultado do menor recurso eólicos, maior capacidade, maior preço médio de venda (aumento de 3%), impacto positivo do cambial e o esperado termo dos PTCs de 10 anos de certas estruturas de tax equity (-11 milhões de euros face ao período homólogo), as receitas totalizaram 521 milhões”, diz a EDP Renováveis.

Enquanto os “ganhos operacionais totalizaram 25 milhões, com a comparação anual a refletir sobretudo os ganhos adicionais da venda de uma participação de 80% em dezembro de 2018, de um portfólio de 499 MW na AdN e materializado no primeiro trimestre”, os custos aumentaram 1% para 161 milhões.

Mas a pesar nas contas estiveram os resultados financeiros que “aumentaram para 96 milhões (contra os 53 milhões em 2018) com a comparação anual impactada pelos 15 milhões de ganhos contabilizados no primeiro trimestre de 2018 oriundos da venda de uma participação num projeto offshore no Reino Unido e pelos sete milhões derivados da implementação de IFRS16, juntamente com dívida média e taxas de juro mais elevadas dado diferente mix cambial“, diz a empresa. A dívida aumentou 556 milhões para 3.615 milhões.

(Notícia atualizada às 8h03 com mais informação)