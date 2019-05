Francisco Lacerda apresentou esta sexta-feira a sua renúncia ao cargo de presidente executivo dos CTT, antecipando assim a saída no fim do mandato que termina no final do ano, revelou em exclusivo ao ECO uma fonte dos acionistas. O gestor já tinha decidido que não continuaria num novo mandato, mas a pressão política em torna da companhia e as relações difíceis com a Anacom no meio da aplicação de um plano de reestruturação ainda a meio levaram-no a precipitar a saída. Oficialmente, ninguém dos CTT confirma a informação, mas o ECO sabe que a empresa deverá fazer ainda hoje um comunicado ao mercado com este “facto relevante”.

Francisco Lacerda entrou nos CTT ainda quando a empresa era pública, logo em 2012, e foi o gestor que conduziu o processo de privatização. Este era já o terceiro mandato de Lacerda e, depois do pico dos resultados, a degradação das contas, das cotações e da consquente pressão acionista, e a degradação das relações com o governo e o regulador tornaram este desfecho inevitável. Já na semana passada, no ECO Insider (newsletter exclusiva para assinantes), tínhamos antecipado que a saída de Lacerda no próximo mandato era certa e só faltava saber se o próprio gestor esperaria pela decisão dos acionistas ou antecipava ele próprio o movimento.

Ainda há uns dias, a companhia revelou as contas do primeiro trimestre. E os resultados voltaram a cair, com efeito direto na cotação. Os CTT registaram lucros de 3,7 milhões de euros nos três primeiros meses deste ano, uma redução de 37,7% (-2,2 milhões de euros) face aos 5,9 milhões expressos para o período homólogo. A ação dos CTT voltou a bater mínimos históricos e esta sexta-feira fechou a 2,3 euros por ação, o que valoriza a empresa em 355 milhões de euros, menos 477 milhões de euros do que à data da privatização.

O senhor que se segue nos CTT já está escolhido: O ECO sabe que o próximo presidente executivo dos CTT será João Bento, atualmente administrador não executivo e indicado precisamente pelo maior acionista individual, Manuel Champalimaud. João Bento deverá ser cooptado em conselho de administração que já estava marcado, para 22 de maio.