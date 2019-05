Pedro Siza Vieira salientou, esta sexta-feira, que Portugal está a recuperar a produtividade empresarial e deve competir com base na inovação, no conhecimento e na qualificação dos recursos humanos. O ministro da Economia que marcou presença na conferência “A Qualidade da Gestão”, realizada no Porto, evidenciou ainda que a produtividade na indústria transformadora está a crescer mais que a média da União Europeia.

O ministro da Economia lembra que a qualidade dos recursos humanos é um fator crítico da produtividade e que isso implica um reconhecimento a nível salarial. “As empresas mais produtivas, mais competitivas e mais exportadoras pagam melhores salários que aquelas que estão orientadas para o mercado interno”, refere Siza Vieira.

Questionado sobre a valorização das carreiras, o ministro da economia frisa que durante os anos de crise houve um congelamento nas carreiras da função pública, o que levou a uma redução dos salários. Face a esta problemática existe a necessidade de recuperar os cortes salariais efetuados durante a anterior legislatura e posteriormente descongelar as carreiras. “Agora temos as contas certas, o que nos permite continuar a ter, no futuro, a confiança que vamos conseguir assegurar aos funcionários públicos melhores condições salariais”, conclui Pedro Siza Viera.