Conheça a Geração Millennium

Desde que anunciou a sua digitalização, o Millennium BCP tem continuado a inovar e a reinventar-se. Apostado em ser reconhecida como uma marca atenta, moderna e disruptiva, apresenta-se agora como o banco de uma geração muito própria e única – a Geração Millennium.

O #Ecoolhunter acompanhou em exclusivo as gravações da nova campanha que apresenta os comportamentos digitais classificados como “coisas de Millenniums”. É este o ponto de partida da criatividade assinada pela Bar Ogilvy e que mostra o que significa posicionar-se como uma marca com uma nova visão para o setor. Ou seja, a campanha é acompanhada pela apresentação de uma nova solução financeira, uma nova versão de App que a marca diz ser centrada no cliente e nas suas necessidades.

A última campanha institucional da marca foi lançada em 2018 e tinha como conceito “Milhões de portugueses e milhares de Empresas já vivem num Millennium à Frente”, uma mensagem para posicionar-se como um banco inovador, digital e moderno.