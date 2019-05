A Sonae Sierra adquiriu uma participação de 50% de três empresas do Grupo Luís Malheiro (LM), passando a “prestar um conjunto mais alargado de serviços a clientes nas áreas de gestão de projetos de engenharia e de gestão e manutenção de edifícios”, anunciou a empresa em comunicado.

Em causa estão as empresas LMSA, especializada em projetos de instalações técnicas de engenharia, a LMGE, especializada em gestão da manutenção, operação e manutenção de edifícios, auditorias técnicas e eficiência energética, e a LMIT, que se dedica ao desenvolvimento de software para a otimização de consumos de energia e água.

Com esta operação, a Sonae Sierra vai reforçar as suas competências em todas as áreas de engenharia e arquitetura, contando com uma equipa de profissionais especializados com competências muito diversificadas.

“Esta parceria permite-nos reforçar o nosso posicionamento como parceiros de eleição na prestação de serviços de engenharia, conceção e arquitetura para o desenvolvimento completo de todo o tipo de projetos de imobiliário, representando um marco importante para a atividade de prestação de serviços da Sonae Sierra a nível nacional e internacional”, refere José Falcão Mena, Responsável pela área de serviços de arquitetura e engenharia da Sonae Sierra, em comunicado.

Já da parte do Grupo Luís Malheiro, o presidente Luís Malheiro explica que esta operação “resulta de um forte conhecimento entre ambas as partes”. “Constitui um grande desafio para que sejamos ainda mais competentes, mais eficientes e melhor preparados, proporcionando um reforço das nossas capacidades de desenvolvimento, internacionalização e crescimento sustentado das empresas”.