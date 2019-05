As famílias com alunos no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico que este ano letivo beneficiaram de manuais escolares grátis pouparam um valor até 141 euros, revela uma auditoria do Tribunal de Contas a uma das medidas mais emblemáticas da geringonça.

A auditoria disponibilizada pelo Tribunal de Contas mostra que é no 5.º ano que as famílias conseguem maior poupança.

“Com a implementação da medida “Gratuitidade dos manuais escolares”, no ano escolar 2018/2019, os manuais novos distribuídos aos alunos, representaram uma poupança para as famílias, em média, de 35 euros, no 1.º ciclo, e 133 euros, no 2.º ciclo, por aluno”, lê-se na auditoria.

Isto significa que a poupança média no 2.º ciclo é 3,8 vezes superior à obtida com os manuais escolares do 1.º ciclo.

No presente ano letivo, os alunos a frequentar o 5.º e 6.º anos de escolaridade passaram a estar abrangidos pela medida dos manuais escolares gratuitos, que foi iniciada em 2016.

Ao todo, a poupança média para as famílias foi de 72 euros por aluno.

Na auditoria, o Tribunal recupera alguns números que foram sendo avançados durante o debate da medida no Parlamento. Segundo o Barómetro Manuais Escolares – Dados Ano Letivo 2017/2018, divulgado pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, existe um gasto médio, por família, com a compra de manuais escolares de 54 euros, no 1.º ciclo, e de 147 euros, no 2.º ciclo.

“Já de acordo com a Comissão do Livro Escolar da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, o cabaz médio de manuais escolares, para o mesmo ano escolar, é de 35 euros, no 1, º ciclo, e de 97 euros, no 2.º ciclo.”