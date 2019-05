O cabeça de lista da CDU às europeias mostrou-se este domingo seguro de que a mensagem da sua força política tem chegado aos cidadãos eleitores, em jeito de balanço da primeira semana de campanha oficial na estrada.

“Eu não acho, tenho a certeza. Por onde temos passado, a mensagem da CDU tem chegado. Acho que há o reconhecimento do trabalho que temos feito, a perceção do quão importantes são estas eleições no imediato para o país e para decisões que vão ser tomadas no Parlamento Europeu que vão ter grande influência sobre o país”, disse João Ferreira.

O eurodeputado respondia a jornalistas no meio de uma “arruada” no centro histórico de Alcochete e considerou que “também tem sido razoavelmente claro quem assume compromissos sobre questões importantes que vão ser decididas no Parlamento Europeu e quem se refugia em questões laterais e acessórias para fugir a esses compromissos e fugir a clarificar, desde já antes das eleições, que posições vai assumir em torno de questões tão decisivas para Portugal como o orçamento da União Europeia e uma futuro Política Agrícola Comum ou questões ambientais”.

“Pela nossa parte, iremos manter esta postura de procurar trazer para a campanha um debate que seja clarificador sobre as opções das várias forças e sobre aquilo que está colocado ao país que é a necessidade de avançar na resposta aos seus problemas e não andar para trás”, afirmou.

Segundo João Ferreira, a caravana e comitiva da CDU tem feito “o possível” e aquilo que está ao seu “alcance” para demonstrar a sua diferença em relação às outras forças políticas concorrentes.

“Não somos meros espetadores desta campanha, Somos construtores quer da campanha quer dos resultados que só vão se vão decidir dia 26 (de maio). Estamos a procurar construir uma campanha e um resultado que passe por uma grande participação eleitoral e por um reforço da CDU que seria importante para o país avançar”, concluiu.