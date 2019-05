Morreu Niki Lauda, três vezes campeão em Fórmula 1

O antigo piloto austríaco Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1, em 1975, 1977 e 1984, morreu esta segunda-feira aos 70 anos, anunciou a família. “É com enorme tristeza que anunciamos que o nosso querido Niki morreu em paz, rodeado pela sua família, esta segunda-feira”, lê-se num comunicado.

“As suas conquistas únicas como atleta e empreendedor são e continuarão inesquecíveis, o seu incansável entusiasmo pela ação, a sua franqueza e a sua coragem permanecerão como um modelo e uma referência para todos nós. Ele era um marido, pai e avô amoroso e carinhoso longe do público e sentiremos a sua falta”, acrescenta a nota da família do piloto.

O ex-piloto tinha sido submetido a um transplante pulmonar no verão passado.

Niki Lauda estreou-se na Fórmula 1 com a March e foi campeão mundial em 1975 pela Ferrari, reconquistando o título mundial em 1977 pelo mesmo fabricante, depois de ter recuperado de um aparatoso acidente tido no Grande Prémio do Japão, em outubro de 1976.

Nesse grande prémio, o Ferrari que conduzia incendiou-se com o piloto preso no habitáculo, com Lauda a sofrer queimaduras graves na cabeça e nos braços, entrando em coma. Acabou por perder uma orelha, o cabelo, pestanas e pálpebras. Foi sujeito a múltiplas operações plásticas e regressou à competição meses depois, para revalidar o título.

Lauda venceu o último título mundial em 1984, ao serviço da McLaren.