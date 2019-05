Fabricante de cosméticos Natura anuncia compra da Avon

A fabricante de cosméticos brasileira Natura anunciou esta quinta-feira a compra da Avon Produtcs, num negócio sobre a totalidade do capital avaliado em cerca de 3,7 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros).

Esta aquisição vai criar o quarto maior grupo de produtos de beleza do mundo, com os acionistas de ambas as empresas a terem ainda de aprovar o acordo.

A Natura explicou que será criada uma ‘holding’, com 76% das ações a ficarem para os atuais acionistas da Natura e 24% para os da Avon. A Natura espera concluir o negócio no início de 2020.

Fundada em 1969 na pequena cidade de Cajamar, nos arredores de São Paulo, a Natura afirmou que a compra da rival americana se enquadra no objetivo de construir uma marca com alcance global.

A Natura referiu que a fusão das duas empresas vai permitir uma faturação bruta anual acima de 10 mil milhões de dólares (nove mil milhões de euros) e empregar cerca de 40 mil pessoas em 100 países.

“A Natura está a dar um passo decisivo para construir um grupo global e multimarca. Juntos, vamos melhorar a nossa crescente capacidade digital e a nossa rede de representantes”, afirmou Roberto Marques, presidente da empresa brasileira.

O presidente executivo da Avon, Jan Zijderveld, declarou que o acordo marca um novo capítulo nos 130 anos de história da empresa.