“É preciso reconhecer os erros de hoje”, diz Rui Rio

“A mensagem do PS nestas eleições passou melhor do que a nossa”, admitiu o líder do PSD, em declarações transmitidas pelas televisões. Perante os resultados das eleições europeias, Rui Rio diz que os objetivos dos sociais-democratas não foram atingidos e é por isso necessário “reconhecer os erros” e “atuar diferente”.

O PS venceu as eleições europeias, com cerca de 33,5% dos votos, enquanto o PSD terá alcançado 22,2% dos votos. Mesmo depois deste resultado, Rui Rio não abandona o cargo e “assume as responsabilidades”.

“Claro que tenho condições para levar PSD a um bom resultado“, reitera. Este resultado é que o partido se apresente como alternativa aos socialistas. “Só o PSD é que pode ser alternativa ao PS”, diz.

O líder dos sociais-democratas acrescenta ainda que acredita que o partido estará consigo no caminho para as legislativas, depois de “um ano com turbulência interna”. Tendo em vista o futuro, o presidente do PSD indica que “os partidos têm acima de tudo de ser capazes de dialogar por Portugal e ser capazes de fazer aquelas reformas que são decisivas”.