O PS deverá ter ganho as eleições europeias com 30 a 34% dos votos, o que dá aos socialistas oito a nove mandatos no Parlamento Europeu, indica a sondagem da RTP. O PSD fica em segundo lugar com 20 a 24% dos votos, o que dá cinco a seis eurodeputados. A sondagem da SIC também dá ao PS a vitória com 30,9% a 34,9% e o PSD fica pelos 21,8% a 25,8%.

“A distância é significativa face ao segundo lugar. É sobretudo uma vitória de António Costa, apesar do erro de casting da escolha de Pedro Marques”, que foi o cabeça de lista do PS.

A expressão “poucochinho” entrou para o léxico político em 2014, quando o PS de António José Seguro ganhou as eleições europeias com 31,46%, uma fasquia que António Costa na altura qualificou de “poucochinho”.

As sondagens que foram sendo feitas durante a campanha para as eleições davam a vitória ao PS. O ECO está a seguir a par e passo as eleições para o Parlamento Europeu que pode seguir aqui.

O Bloco de Esquerda terá entre 9 a 12% (dois a três mandatos), a CDU entre 7 a 9% (dois mandatos) e o CDS 5 a 7% (um ou dois mandatos). O PAN deverá conseguir eleger um deputado, pela primeira vez, indica a sondagem da estação pública.