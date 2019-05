O PS deverá ter ganho as eleições europeias com 30 a 34% dos votos, o que dá aos socialistas oito a nove mandatos no Parlamento Europeu, indica a sondagem da RTP. O PSD fica em segundo lugar com 20 a 24% dos votos, o que dá cinco a seis eurodeputados. A sondagem da SIC também dá ao PS a vitória com 30,9% a 34,9%, com o mesmo número de deputados atribuídos pelas sondagens da estação pública, e o PSD fica pelos 21,8% a 25,8%, acertando também em cheio com o mesmo número de eurodeputados.

As sondagens que foram sendo feitas durante a campanha para as eleições davam a vitória ao PS. O ECO está a seguir a par e passo as eleições para o Parlamento Europeu que pode seguir aqui.

O Bloco de Esquerda terá entre 9 a 12% (dois a três mandatos), a CDU entre 7 a 9% (dois mandatos) e o CDS 5 a 7% (um ou dois mandatos). O PAN deverá conseguir eleger um deputado, pela primeira vez, indica a sondagem da estação pública.

A sondagem da SIC também dá ao Bloco de Esquerda a terceira posição com a percentagem de votos a variar entre 8,5% e 11,5% (dois a três lugares). A CDU fica com 5,3% a 8,3% (um ou dois). O PAN aparece lado a lado com o CDS. Ambos entre 4,7% e 7,3%, sentando em Estrasburgo um ou dois eurodeputados. Embora haja diferenças nas percentagens de votos nos três últimos classificados, as sondagens indicam para já que o número de eurodeputados eleitos pode ser o mesmo.

Como foi há cinco anos

Nas últimas eleições, em 2014, o PS venceu as eleições europeias com 31,46% dos votos, o que correspondeu a oito eurodeputados. Em segundo lugar, ficou a coligação PSD/CDS, com 27,71%, o equivalente a sete eurodeputados.

O PCP ficou na terceira posição com 12,68% (três eurodeputados), o MPT de Marinho e Pinto conseguiu 7,14% dos votos com dois eurodeputados e o Bloco de Esquerda ficou-se pelas 4,56% dos votos, o equivalente a um eurodeputado.

As tendências da noite

A confirmarem-se as sondagens avançadas pelas duas estações de televisão, o PS vence as eleições com uma distância significativa face ao PSD de Rui Rio. Outra das tendências já possíveis de verificar é a subida do Bloco de Esquerda de Catarina Martins ao terceiro lugar, depois de em 2014 ter ficado em último, atrás do PCP de Jerónimo de Sousa.

Além disso, o PAN vê confirmada a sua influência como força política junto dos eleitores portugueses. Em 2015, chegou ao Parlamento português elegendo o primeiro deputado e agora parece confirmar a sua posição também no Parlamento Europeu.

Quanto ao PSD, as comparações com os resultados nas últimas eleições não são tão fáceis de fazer com precisão, tendo em conta que o PSD concorreu junto com o CDS em 2014, ao passo que agora concorreram separados.

No entanto, na sexta-feira, o último dia de campanha eleitoral, o líder do PSD deixou alguns indicadores importantes para avaliar os resultados desta noite. Defendeu que dos 27,71% obtidos há cinco anos com o CDS, 19% a 20% são do PSD. É portanto com este número que devem comparar as sondagens que dão ao PSD entre 20% a 25,8%. No entanto, vai ser preciso esperar pelos resultados finais para saber fechar a avaliação.