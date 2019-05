A avaliação bancária às casas para a concessão de crédito à habitação sobe há 25 meses consecutivos. O valor médio situou-se em 1.256 euros por metro quadrado em abril, mais nove euros que no mês anterior. O montante representa um aumento de 0,7% relativamente a março e de 7,3% face ao mesmo mês do ano anterior.

Os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que foi nos apartamentos que o montante mais subiu. O valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 13 euros entre março e abril, para 1.333 euros por metro quadrado. Nas moradias, o aumento foi de três euros, para uma média de 1.131 euros.

A nível regional, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se na Região Autónoma da Madeira (3,0%), enquanto a menor aconteceu na Área Metropolitana de Lisboa (0,2%).

Avaliação bancária para a concessão de crédito renova máximos

Fonte: INE

Em comparação a março de 2018, o valor médio das avaliações cresceu 7,3%, sendo que o montante médio para apartamentos e moradias aumentou 8,9% e 5,3%, respetivamente. A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve (13,0%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (0,9%).

Face a estes aumentos, o Índice do valor médio de avaliação bancária, em abril, revela que o Algarve (39%), a Área Metropolitana de Lisboa (28%), a Região Autónoma da Madeira (14%), a Área Metropolitana do Porto (4%) e o Alentejo Litoral (4%), apresentaram valores de avaliação superiores à média nacional. Em sentido contrário, a região da Beira Baixa e a das Beiras e Serra da Estrela foram as que apresentaram os valores mais baixos em relação à média nacional (-27%).

(Notícia atualizada às 11h15)