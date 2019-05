A taxa de juro implícita no crédito à habitação atingiu 1,073% em abril, registando o quinto mês consecutivo de subidas. É um acréscimo de 0,7 pontos base face ao registado no mês anterior e o valor mais alto dos últimos 34 meses. A atualização mensal foi revelada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com aquele organismo, a taxa de juro passou de 1,066% em março para 1,073% em abril para a globalidade dos contratos, nível que é o mais elevado desde junho de 2016.

Também nos contratos mais recentes se verificou um aumento dos juros implícitos. Nos créditos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro média passou de 1,396% em março para os 1,411% em abril, invertendo o rumo de quedas observado entre fevereiro e março.

Juros da casa aceleram

Em abril, o capital médio em dívida aumentou 77 euros, atingindo os 52.686 euros, o valor mais alto em mais de quatro anos. Seria necessário recuar até março de 2015 para ver um montante mais elevado.

Já a prestação média vencida da totalidade dos empréstimos subiu um euro para os 246 euros, o patamar mais alto desde abril de 2014. No entanto, os créditos mais recentes apresentam prestações mais altas e um aumento mais acentuado entre março e abril. Fixou-se em 336 euros no último mês, 12 euros acima do verificado em março.

