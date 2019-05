O Banco de Portugal (BdP) aprovou o nome de Bian Fang para presidente executivo do Bison Bank, a empresa que incorpora os ativos do Banif Investimento vendidos pela Oitante no ano passado, revelou o grupo em comunicado.

“Sinto-me muito honrado pela confiança depositada em mim pela administração do Grupo Bison. Estou muito entusiasmado por poder usar toda a experiência acumulada durante a minha carreira para contribuir para o desenvolvimento do Bison Bank”, refere o gestor chinês, em comunicado.

Bian Fang tem “mais de três décadas no setor bancário”, o que “irá permitir levar a cabo a implementação do plano estratégico do banco através da expansão do seu core business nas áreas de Wealth Management e Investment Banking, sustentada na plataforma Euro-Asiática, assegurando em simultâneo uma forte cultura e estrutura de gestão de risco”, refere o Bison Bank na mesma nota.

O nome de Fang Bian substituiu o de Pedro Oliveira Cardoso, inicialmente proposto para o cargo, que foi um dos gestores que passaram pela administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no período crítico de 2008 a 2012, em que o banco público aprovou “várias operações ruinosas”, segundo a auditoria da EY a 15 anos de gestão da instituição.

Como noticiou o ECO no final do ano passado, essa auditoria estará na posse do Banco Central Europeu (BCE) e cerca de 14 gestores que passaram pela CGD nessa altura arriscam chumbo do regulador, caso sejam propostos para cargos de gestão no setor bancário.