O Bison Bank, que incorpora os ativos do Banif Investimento vendidos pela Oitante no ano passado, deixou cair o nome de Pedro Oliveira Cardoso que tinha proposto para o cargo de presidente executivo da instituição. Em seu lugar, a Bison Capital propôs o chinês Bian Fang para líder do Bison Bank, nomeação que está agora dependente da aprovação do Banco de Portugal (BdP).

Pedro Oliveira Cardoso foi um dos gestores que passaram pela administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no período crítico de 2005 a 2008, em que o banco público aprovou “várias operações ruinosas”, concluiu uma auditoria feita pela EY a 15 anos de gestão da instituição. Como noticiou o ECO no final do ano passado, essa auditoria estará na posse do Banco Central Europeu (BCE) e cerca de 14 gestores que passaram pela CGD nessa altura arriscam chumbo do regulador, caso sejam propostos para cargos de gestão no setor bancário.

Esta alteração levou a Bison Capital a nomear Pedro Oliveira Cardoso para “responsável da área internacional do Bison Financial Group, que opera em várias jurisdições”, avançou o Bison Bank num comunicado. Quanto a Bian Fang, a empresa garante que se trata de “um experiente banqueiro” com currículo de “mais de 30 anos na banda de investimento e gestão de patrimónios entre Pequim, Hong Kong e Londres”.

“Estamos confiantes de que estas nomeações são de um enorme valor acrescentado para o grupo, que conta agora ao mais alto nível com a enorme experiência de dois reputadíssimos profissionais da banca”, conclui o Bison Bank no comunicado.

