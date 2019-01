A dona do BPI está prestes a fazer mudanças na “casa”. Depois de ter anunciado, no passado mês de novembro, o fecho de 800 balcões, a direção da CaixaBank comunicou aos sindicatos que prevê reduzir o número de colaboradores em Espanha. No total, deverão ser despedidas 2.157 pessoas, o que representa uma redução de 7,3% no total de trabalhadores.

De acordo com o El Mundo (acesso livre, conteúdo em espanhol), os despedimentos vão acontecer por todo o país, afetando trabalhadores de 50 localidades distintas, entre as quais Barcelona e Teruel, na região de Aragão.

Segundo fontes sindicais, a CaixaBank justificou o corte de pessoal através do processo de reordenação de negócio pela qual está a passar, tal como pelo processo de digitalização. Um dos novos objetivos do banco passa, precisamente, por avançar para a transformação da rede de balcões, apostando no digital e nas store.

A notícia foi dada pela direção do banco espanhol durante uma reunião na passada quinta-feira, na qual foram também colocadas em cima da mesa outras medidas que fazem parte do plano de ajuste da empresa. A alteração dos horários e da mobilidade dos colaboradores são outros dos pontos que constam das mudanças na dona do BPI. Estas medidas estão relacionadas com a intenção da CaixaBank de alargar o horário de abertura dos balcões, reduzindo o tempo em que estes se encontram encerrados.

O banco espanhol e os representantes dos trabalhadores voltarão, contudo, a reunir-se nos próximos dias 24 e 31 de janeiro, com o objetivo de continuar as negociações.