Depois de terem apresentado uma providência cautelar para impedir a saída de bolsa do banco liderado por Pablo Forero, os pequenos investidores do BPI garantem que vão, agora, avançar para tribunal, independentemente da aprovação, ou não, da providência cautelar. O grupo minoritário está determinado em travar o CaixaBank, que pretende retirar o banco da bolsa de Lisboa.

Octávio Viana, presidente da Associação de Investidores e Analistas Técnicos (ATM) diz ao Jornal de Negócios (acesso pago) que “a providência ainda não foi decidida e as ações continuam na conta dos acionistas”. Contudo, a reposta a uma providência cautelar chega, normalmente, no prazo de uma semana e o certo é que já lá vão mais de 15 dias desde que a ação apresentada pela associação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de Gaia.

O presidente da ATM diz desconhecer o porquê de a operação ainda não ter sido liquidada. No entanto, qualquer que seja a decisão sobre a providência — aprovação ou rejeição — certo é que a associação dará “sempre entrada do processo principal”, garante Octávio Viana.

Tal significa que, independentemente do veredicto do tribunal, a ATM vai avançar para a ação principal. Os pequenos investidores do BPI querem, por um lado, manter os títulos, reclamando o “direito de propriedade provada” e, por outro lado, ressalvam o facto de existir uma outra ação judicial com audiências marcadas para este mês.