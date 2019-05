Incentivos fiscais e um mercado imobiliário em acelerada valorização estão a atrair cada vez mais brasileiros ricos para Portugal, que veem neste canto da Europa “a oportunidade de viver num paraíso fiscal que não é uma ilha das Caraíbas”. E se graças à administração Trump a imigração para os Estados Unidos está cada vez mais dificultada, é em Portugal que estes milionários estão a encontrar a sua “nova Miami”.

“Estamos na Europa, num país que passou por um renascimento nos últimos anos”, explica Ricardo Bellino, multimilionário brasileiro de 53 anos, à Bloomberg sobre a opção de viver em Portugal. Este empresário comprou uma casa num resort de luxo em Lisboa e, lembra a agência noticiosa, tem direito a uma taxa de imposto especial de apenas 20% sobre os rendimentos e, no futuro, terá direito a uma pensão isenta de qualquer imposto.

Foi há sensivelmente dez anos que o governo português avançou com um novo regime de incentivos fiscais para atrair milionários estrangeiros para o país, numa política reforçada em 2012 com a criação dos vistos gold para não-europeus que invistam mais de 500 mil euros em imobiliário.

Em resultado da conjugação destas políticas, uma série de investidores estrangeiros concentraram baterias no pequeno retângulo europeu, sobretudo em Lisboa e Porto, alimentado uma acelerada valorização do parque imobiliário do país. Segundo dados citados pela Bloomberg, os franceses responderam por 29% do investimento estrangeiro em imobiliário, seguidos pelos brasileiros, com 19%. Mas os empresários do Brasil deverão tomar o pódio rapidamente, avança a agência.

“Eles estão a comprar casas em todos os lugares”, apontou Luís Lima, presidente de uma associação de corretores em Lisboa ouvido pela agência. “Estes brasileiros são completamente diferentes dos que vieram para Portugal no passado. Pertencem a uma classe social mais elevada”, acrescentou.

Além de ser um país europeu que oferece incentivos fiscais agressivos, também a língua e o fato de se tratar de um dos países mais seguro do Mundo são outras razões que colocam Portugal no top das preferências dos milionários brasileiros. Afinal, o Brasil é um dos países com uma das mais elevadas taxas de homicídios a nível global — 175 por dia.

A Bloomberg não esquece, porém, o outro lado da moeda de ter o imobiliário no centro das atenções de investidores milionários estrangeiros. “O boom do turismo, no imobiliário e os incentivos à imigração ajudou a economia a apresentar seu maior crescimento em quase duas décadas, mas também levou a uma reação entre os portugueses que se viram fora do mercado imobiliário à medida que a nova procura subiu os preços”, sublinha a agência. Só em 2018, os preços médios para viver em Lisboa cresceram 23,5% enquanto o salário médio subiu 3,7%.