Usar eletricidade em Portugal custa mais do que em qualquer outro Estado-membro da União Europeia (UE). De acordo com os dados divulgados pelo Eurostat, que dizem respeito ao segundo semestre de 2018, as famílias portuguesas são quem mais paga por este tipo de energia, que nos últimos seis meses do ano registou um aumento de 2,8%. Já no que diz respeito ao gás, Portugal perde o campeonato dos preços mais altos para a Suécia e Espanha.

Os números do gabinete de estatística de Bruxelas revelam que, em termos de paridade do poder de compra, foi em Portugal, Alemanha e Espanha que as famílias mais pagaram pela eletricidade consumida. Finlândia, Luxemburgo e Holanda foram, pelo contrário, os países em que a fatura da luz menos pesou.

Entre julho e dezembro do ano passado, os portugueses pagaram 22,9 euros por cada 100 kWh de eletricidade, o que representa uma subida de 2,8% relativamente ao período homólogo.

(Notícia em atualização)