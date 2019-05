A segunda conferência da Advocatus Summit, o ponto de encontro entre os advogados e as empresas, juntou também num debate, restrito, Gabriela Figueiredo Dias e os managing partners das mais relevantes sociedades de escritório. Para falar do mercado de capitais, do seu desenvolvimento e da proteção dos investidores. E presidente da CMVM refletiu sobre o programa de ação do seu mandato e sobre o papel dos advogados, mais até do que noutros países, na promoção do mercado de capitais.











Dos advogados presentes, Gabriela Figueiredo Dias ouviu sobretudo um pedido: estabilidade legislativa e previsibilidade. A presidente da CMVM prometeu “aproximação” e “transparência”. A revisão do Código de Valores Mobiliários e novo modelo de reforma da supervisão financeira foram outros dois temas discutidos neste debate.

Neste encontro, participarem Nuno Morais Leitão (MLGTS), Luís Pais Antunes (PLMJ), Pedro Rebelo de Sousa (SRS), Paula Gomes Freire (VDA), Maria João Ricou (Cuatrecasas), Daniel Proença de Carvalho (Uría), Luís Cortes Martins (SLCM), Francisco Xavier de Almeida (CMS), Duarte Athayde (Abreu), António Villacampa (Uría), Paulo Cunha e Sá (Cuatrecasas) e Nuno Cerejeira Namora.