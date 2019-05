O PSD não está disposto a viabilizar, nem que seja pela via da abstenção, uma lei de bases negociada entre os socialistas e os partidos à sua esquerda. De acordo com o jornal Expresso, os sociais-democratas vão manter a sua proposta de Lei de Bases da Saúde até à votação final, mas vão continuar a mostrar, da mesma forma, disponibilidade para negociar com o PS.

“Vamos manter a proposta que temos, da qual não abdicamos, porque é a proposta mais adequada ao Serviço Nacional de Saúde [SNS] nos moldes em que ele existe. Não fazemos alterações profundas ao espírito do SNS, ao contrário da esquerda”, afirmou o responsável social-democrata Fernando Negrão.

Assim, a abstenção não deverá ser o caminho escolhido pelo PSD, cujo voto é decisivo para a aprovação da Lei de Bases da Saúde. Também esta quinta-feira, o Público avançou que o PS conta com o PCP, mas não recolhe o apoio do Bloco, pelo que tudo dependeria de uma abstenção do PSD.

Fernando Negrão refere, ainda, que o PS tem a “possibilidade de viabilizar a proposta” do PSD, salientando que os sociais-democratas mantêm a disponibilidade de chegar a um entendimento, mas que os socialistas nunca procuraram.