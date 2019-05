Nem BE, nem PCP. Geringonça parte na Lei de Bases da Saúde

António Costa está esta tarde no Parlamento para responder aos deputados no debate quinzenal. A abertura fica a cargo do PS que escolheu a situação política na Venezuela. No momento das intervenções, os socialistas querem falar sobre a Lei de Bases da Saúde. O dia de hoje na Assembleia fica ainda marcado pelas votações na especialidade sobre a contagem do tempo de carreira dos professores, que acontecem logo após o debate quinzenal.

