Hoje nas notícias: BES, dívida e condutores perigosos

Gestores acusados da queda do BES reclamam 24 milhões

A esmagadora maioria dos ex-gestores que foram considerados responsáveis pela insolvência do Banco Espírito Santo (BES) estão entre os quase 5.000 credores reconhecidos pela comissão liquidatária do banco falido, reclamando um montante total superior a 24 milhões de euros. Só o antigo presidente da instituição, Ricardo Salgado, exige ser ressarcido em 9,9 milhões de euros, segundo a lista de credores que deu entrada no Tribunal de Comércio de Lisboa.

Jornal de Negócios

Portugal podia ter ido “mais além na consolidação orçamental”, diz presidente do CFP

A nova líder do Conselho das Finanças Públicas (CFP) considera que “o processo de consolidação orçamental não se pode considerar concluído” e que agora é tempo de fazer incidir os holofotes sobre a dívida pública. “Pode-se considerar que agora temos uma menor exigência no défice, mas, ainda assim, ela é determinada em vista daquilo que é atualmente o objetivo essencial que é a redução da dívida pública”, disse Nazaré Costa Cabral, em entrevista ao Público.

Público

Segurança Rodoviária perdeu o rasto a 1.342 condutores perigosos

A maioria dos condutores portugueses que cometeu contraordenações graves no ano passado acabaram por não enfrentar as consequências. Quem é apanhado em infrações como excesso de velocidade, álcool e condução perigosa pode optar por frequentar uma ação de formação, para evitar ter de entregar a carta. Mas dos 2.589 condutores perigosos que cometeram uma destas contraordenações, 1.342 não entregaram a carta nem fizeram a formação.

Diário de Notícias

Autarcas de Lisboa e Porto defendem regionalização

Fernando Medina e Eduardo Vítor Rodrigues querem um avanço mais marcado na regionalização. O presidente da Câmara de Lisboa defende que esta pasta “deve avançar na próxima legislatura”, bem como ser inscrita no programa eleitoral do Partido Socialista, em entrevista ao Jornal de Notícias. Os autarcas apontam também para um referendo sobre o tema na próxima legislatura.

Jornal de Notícias

Lucro da ANA cresceu para 282 milhões

A empresa concessionária dos aeroportos nacionais teve lucros de 282 milhões de euros no ano passado, um valor que se traduz num aumento de 13% em relação a 2017. O volume de negócios da ANA – Aeroportos de Portugal chegou aos 782 milhões de euros, mais 10% do que no ano anterior. Passaram no total 55 milhões de passageiros e 41 mil aviões nas infraestruturas desta empresa, detida pela Vinci, no ano passado.

Jornal de Negócios