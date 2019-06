Wall Street volta a cair. Tensões comerciais não perdoam

Depois de em maio terem registado o pior mês de 2019, as bolsas norte-americanas iniciaram o novo mês mantendo a tendência de perda. As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, México ou Índia continuam a penalizar fortemente as cotadas nos índices norte-americanos.

O S&P500 fechou a sessão de esta segunda-feira com uma desvalorização de 0,277%, para 2.744,45 pontos, com o Nasdaq 100 a cair 2,1% e o Nasdaq Composite pouco mais de 1,6%. O Dow Jones foi o único que sobreviveu à razia, mantendo-se pouco acima na linha de água, com um ganho de apenas 0,02%.

Os mercados norte-americanos mantiveram assim a tendência com que iniciaram a negociação esta segunda-feira, ainda que ainda nas primeiras horas, e depois de recuos iniciais, as cotações até tenham conseguido estar momentaneamente no verde. Contudo, as ameaças de imposição de mais tarifas ou de futuras retaliações na relação comercial entre os Estados Unidos e vários países, lista onde já se incluem o México ou a Índia (além da China), continuam a pintar de vermelho as cotações norte-americanas.

No último fim de semana, as autoridades chinesas fizeram saber que não estão disponíveis para recuar na guerra comercial com Washington, culpando os norte-americanos pela quebra das negociações. Pequim está atualmente a ponderar criar uma lista de empresas estrangeiras a banir do mercado chinês.