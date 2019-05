Tarifas impostas por Trump ao México afundam Wall Street

As principais bolsas norte-americanas estão em queda nesta última sessão da semana. Donald Trump voltou a agitar Wall Street mas, desta vez, não foi devido às tensões comerciais com a China. As preocupações dos investidores estão agora centradas no México, que foi atingido com tarifas norte-americanas para travar a imigração ilegal.

O índice de referência S&P 500 está a cair 1,17% para 2.757,03 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que recua 1,31% para 7.468,38 pontos. Este desempenho também se alastrou ao setor industrial, com o Dow Jones a desvalorizar 1,21% para 24.865,01 pontos.

Os mercados estão em queda, com os investidores preocupados com “novas” tensões comerciais. Esta quinta-feira, Donald Trump anunciou que vai impor, a partir de 10 de junho, “taxas alfandegárias de 5% sobre todos os bens provenientes do México”, enquanto imigrantes ilegais continuarem a atravessar a fronteira mexicana.

“As taxas alfandegárias vão aumentar progressivamente enquanto o problema da imigração clandestina não for resolvido. Nessa altura, as taxas alfandegárias serão levantadas”, referiu o presidente norte-americano.

Como seria de esperar, o México considerou esta notícia “desastrosa” e já anunciou que vai reagir. “Isto é desastroso, esta ameaça posta em prática seria muito grave (…) Se isto acontecer, devemos reagir energicamente”, declarou à imprensa o subsecretário mexicano para os Estados Unidos, Jesus Seade.

Esta decisão levou os juros das Treasuries norte-americanas a dez anos a tocarem novos mínimos de vários meses, de acordo com a Reuters (conteúdo em inglês). Este cenário é encarado por alguns analistas como um sinal de que uma recessão económica poderá acontecer dentro de um ou dois anos.

As consequências são também notórias nas ações, com as principais fabricantes norte-americanas a apresentarem quedas acentuadas, dado que muitos dos seus produtos são fabricados no México, devido à mão-de-obra barata do país. A General Motors está a cair 3,79% enquanto a Ford Motor está a recuar 2,72%.