Depois de um dia de quedas no setor tecnológico, motivadas pelas medidas aplicadas contra a Huawei, o recuo dos EUA nesta matéria deixou os investidores respirar de alívio. Wall Street abre em alta, após a decisão dos Estados Unidos de suspender por 90 dias as sanções à fabricante chinesa Huawei.

Com este adiamento, que se aplica às medidas mais apertadas, a Huawei vai poder utilizar componentes e programas informáticos norte-americanos antes da aplicação efetiva das sanções contra o grupo chinês.

A empresa chinesa Huawei acusou, nesta terça-feira, os EUA de “assédio”, depois de Trump ter proibido as empresas norte-americanas de usarem equipamento fabricado por aquela marca de telecomunicações. O Governo norte-americano pareceu querer acalmar a tensão com os chineses ao decidir este período transitório de 90 dias, que pode ser aproveitado pela Huawei e os seus parceiros comerciais para se adaptarem.

Perante estas notícias, o tecnológico Nasdaq arrancou a sessão a subir 0,82% para os 7.765,57 pontos. A Apple foi das tecnológicas mais penalizadas na última sessão, principalmente devido a um aviso do HSBC dos efeitos que o aumento de tarifas poderia ter. Os títulos da empresa sobem agora 1,43% para os 185,71 dólares.

A Google foi uma das empresas que anunciou o corte de relações com a Huawei no seguimento das medidas norte-americanas, beneficiando também agora desta suspensão do prazo. Os títulos da Alphabet avançam 0,54% para os 1.150,82 dólares. Outros fornecedores da Huawei recuperam também das quedas da sessão anterior. A Intel sobe 1,63% para os 44,27 dólares e a Qualcomm avança 1,55% para os 77,81 dólares.

Os outros índices de referência norte-americanos avançam também positivos com este aliviar de tensões entre os EUA e a China. O alargado S&P 500 sobe 0,57% para os 2.856,43 pontos, enquanto o industrial Dow Jones avança 0,40% para os 25.782,34 pontos.