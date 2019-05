Nos testa “regularmente” os equipamentos e confia na Huawei

A diretora de comunicação corporativa da Nos NOS 1,10% , Isabel Borga, afirmou que a Huawei é um dos “parceiros tecnológicos” da operadora portuguesa, escusando-se a comentar as notícias que envolvem a fabricante chinesa. A empresa garante ainda que testa periodicamente os equipamentos da Huawei e não tem razão para suspeitar de que não sejam seguros.

“A Huawei é um dos nossos parceiros tecnológicos e não vamos comentar” o tema, afirmou a responsável, que falava aos jornalistas na FIL, em Lisboa, no âmbito de uma demonstração em 5G (quinta geração móvel), em tempo real, que materializa a condução remota de veículos, simulando uma situação de segurança e emergência.

Os Estados Unidos têm pressionado a Europa a não fazer parcerias com a Huawei, no âmbito do 5G, alegando espionagem e questões de segurança. No passado dia 15 de maio, Trump declarou emergência nacional para proibir as empresas norte-americanas, entre as quais a Google, de fazer negócios com entidades que alegadamente tentam espiar Washington, ou usar os seus equipamentos de telecomunicações, num ataque claro contra a Huawei.

“Fazemos regularmente testes” e “não há nenhum indício” de falhas de segurança na rede da Huawei, adiantou Isabel Borga, remetendo qualquer posição da Nos para as declarações feitas pelo presidente executivo da operadora, Miguel Almeida, na apresentação de resultados de 08 de março.

A Nos adiantou ainda que os parceiros tecnológicos 5G ainda não estão fechados, já que aguardam decisão do regulador Anacom sobre a atribuição de licenças.

Também o administrador da Nos Manuel Ramalho Eanes remeteu para as declarações feitas pelo presidente executivo. Na altura, Miguel Almeida disse que não tinha detetado “qualquer evidência que exista problemas de segurança” nas redes da empresa chinesa Huawei”.

“A Nos rege-se e cumpre escrupulosamente as leis portuguesas, europeias e recomendações nacionais. Não creio que estejamos ao abrigo da legislação norte-americana”, afirmou, em março, Miguel Almeida, salientando que o não desenvolvimento das redes 5G da Huawei levará a um atraso da Europa nesta matéria.

Ainda falta libertar faixas do 5G

A demonstração do 5G feita esta terça-feira pela Nos teve como parceira a Huawei.

“Estamos a testar com os parceiros atuais”, que são a Huawei e a Nokia, disse aos jornalistas Luís Santo, responsável pelo programa 5G da Nos. O 5G é uma tecnologia “cinco vezes mais rápida” do que a atual, vai permitir uma maior “interatividade” e “densidade”, acrescentou.

Questionado sobre quando é que haverá um teste real com veículos autónomos, Luís Santo afirmou: “Quando tivermos espetro”. De acordo com Isabel Borga, tal acontecerá “muito em breve”, faltando libertar a atual faixa que é usada pela TDT.

Relativamente à primeira cidade portuguesa ligada em 5G, a diretora de comunicação corporativa disse que a NOS não tem decisão tomada ainda. “Temos uma parceria com Matosinhos, uma cidade zona livre tecnológica”, acrescentou, mas nada está fechado.