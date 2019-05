Fabamaq inaugura sede de quatro milhões. E está a contratar

A Fabamaq, empresa portuguesa de desenvolvimento de jogos para casinos, investiu mais de quatro milhões de euros nas novas instalações, no Porto. A nova sede, localizada no Campo Alegre, vem dar resposta ao crescimento da empresa e ao aumento da procura dos seus produtos.

São mais de 3.500 metros quadrados com áreas específicas para a criação de conteúdos personalizados, como, por exemplo, um estúdio de som, além de zonas de lazer a pensar nos momentos de confraternização e relaxamento dos colaboradores.

O negócio da Fabamaq assenta numa lógica de mercado de B2B, sendo que a empresa assume internamente todas as etapas de criação dos seus produtos. Aliás, desde 2018, com a criação da marca Obu Studios, a Fabamaq trabalha no desenvolvimento de jogos de casino online. “Esta aposta veio responder às novas exigências do mercado, marcadas pelo desenvolvimento rápido das novas tecnologias e crescente utilização de dispositivos móveis”, explica a empresa em comunicado.

Além de Portugal, estes jogos estão presentes em diversos mercados internacionais, nomeadamente Filipinas, México, Espanha, Irlanda, Uruguai e Paraguai.

Criada em 2010 por uma equipa de nove pessoas, a empresa conta, atualmente, com mais de 150 colaboradores. A previsão para 2019 é que este número cresça para 180, com formação diversificada, passando, na sua grande maioria, pela informática, sistemas de IT, hardware e design (3D, 2D, som).