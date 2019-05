As empresas vivem hoje num ambiente ambíguo, volátil e incerto.

A velocidade das mudanças sociais, económicas e tecnológicas é tal que ou as Empresas têm a capacidade de se adaptar, de se reinventar, ou estarão condenadas ao fracasso.

Da lista das 500 maiores empresas do Mundo da Revista Forbes de 2006, 50% já não existem. Sucumbiram porque não mudaram. Não se adaptaram às novas tecnologias, às novas exigências dos clientes, aos novos concorrentes, às novas formas de trabalho… A mudança é, hoje em dia, um imperativo de sobrevivência.

A mudança conduziu igualmente à alteração na forma como as organizações olham para a Cultura organizacional para criar valor a curto, médio e longo prazo.

De acordo com o “Culture Survey”, 2016, conduzido pelo FT (Financial Times) Remark, 92% dos inquiridos afirmaram que o investimento na cultura melhorou a sua performance, e 55% acreditam que o investimento na cultura organizacional melhorou os seus proveitos operacionais em 10% ou mais.

A definição de Cultura Organizacional pode ter várias formas, mas todas terão em comum que a mesma é um conjunto de valores, princípios e hábitos que guiam as acções e as decisões das pessoas. Assim, é influenciada por factores internos e por factores externos.

Externamente, o reconhecimento do público, a perceção de marca, os ambientes regulatórios, económicos e tecnológicos têm um peso significativo. Podemos ter uma mesma empresa com várias nuances que a diferenciam em diversas geografias e que influenciam de forma clara a sua cultura.

Internamente, o propósito, a visão, os valores, o tipo de liderança e a estrutura organizacional são fatores chave. São estes que mantêm uma mesma identidade cultural transversal nas organizações.

Saber reconhecer os fatores que influenciam decisivamente na Cultura da Organização é fundamental para antecipar as necessidades de mudança. Não temos o poder de influenciar todos os fatores de mudança, mas temos de ter a capacidade de os prever, de os antecipar, de estarmos preparados. Reconhecer a necessidade de transformação.

Ter a agilidade que permite a uma Organização acompanhar, e muitas vezes promover, as transformações é cada vez mais um fator crítico de sucesso. É preciso estimular nas Empresas a capacidade de adaptação, de inovação e de reinvenção, de forma a que a transformação não seja vista com receio, mas com entusiasmo.

A manifestação da Cultura de uma Organização é o comportamento das suas pessoas – a forma como nos relacionamos entre pares e com as hierarquias, a forma como tratamos os colaboradores e os clientes, a forma como estimulamos a competição ou a colaboração, as mensagens que transmitimos, interna e externamente. Tudo isto faz parte da cultura. É cada um destes comportamentos que temos de transformar, se queremos transformar a Cultura.

Para isso, temos de definir o rumo. Saber onde estamos hoje. Saber para onde queremos ir. E começar a caminhar!

A mudança tem de envolver todos, começando por quem tem de dar o exemplo. Temos de ter uma liderança que acredita e vive a mudança que quer ver nos outros. Que motiva, que inspira os demais!

Temos de agir de forma continuada e consistente, a mudança não acontece do dia para noite!… Mas temos de ter uma atenção especial aos momentos decisivos. Passar mensagens claras em alturas-chave é fundamental.

Capacitar as pessoas para a mudança que queremos que protagonizem. Educar. Formar. Reforçar. Recompensar. Reconhecer.

Trabalhar nos factores internos que influenciam a mudança: alinhar a estrutura, a liderança, a comunicação, a avaliação de desempenho.

Agregar as pessoas em torno de um propósito! Algo mais do que a visão de negócio. Que valoriza a Organização enquanto elemento diferenciador na comunidade, no mundo!

A transformação cultural não é um objectivo em si. É um caminho. O único caminho para o sucesso.

Está preparado?