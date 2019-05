Wall Street recupera com subida dos juros das obrigações

As principais bolsas norte-americanas recuperaram das últimas perdas e abriram a valorizar. A contribuir para este desempenho está a recuperação dos juros das Obrigações do Tesouro, aliviando as preocupações sobre uma possível recessão económica. Além disso, as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo estão a aliviar, depois de Donald Trump ter dito que as negociações estão a correr bem.

O índice de referência S&P 500 está a subir 0,25% para 2.789,82 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que está a somar 0,16% para 25.166,36 pontos. Pelo mesmo caminho está a ir o tecnológico Nasdaq, que valoriza 0,41% para 7.578,87 pontos.

Esta recuperação de Wall Street deve-se à subida de três pontos base dos juros das Obrigações do Tesouro com vencimento a dez anos, depois de terem batido mínimos de setembro de 2017 esta quarta-feira. Este cenário deixou os investidores preocupados com uma desaceleração do crescimento da economia dos Estados Unidos, embora este tenha sido revisto em baixa no primeiro trimestre.

A impulsionar também o desempenho das bolsas norte-americanos estão as tensões comerciais, que começam a reduzir as preocupações dos mercados. Isto depois de Donald Trump ter dito, esta quinta-feira, que as negociações com a China estão a correr bem. “Penso que estamos a ir muito bem com a China”, disse o Presidente norte-americano aos jornalistas, durante um discurso na Academia da Força Aérea dos EUA, no Colorado.

“A China adoraria fazer um acordo connosco. Tínhamos um acordo e eles quebraram-no. Penso que se eles tivessem que fazer um novo acordo, não teriam feito o que fizeram“.