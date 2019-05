Guerra entre EUA e a China não dá tréguas a Wall Street

Os principais índices norte-americanos encerraram em queda, naquela que representa a segunda sessão consecutiva no vermelho. Os investidores continuam atentos, e preocupados, às crescentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, que cada vez mais levantam preocupações relativamente ao crescimento económico norte-americano.

O índice de referência, S&P 500, desvalorizou 0,68% para 2.783,38 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que perdeu 0,88% para 25.123,69 pontos. Pelo mesmo caminho foi o tecnológico Nasdaq que caiu 0,79% para 7.547,31 pontos.

Os investidores continuam apreensivos quanto às tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, principalmente depois de Donald Trump ter dito que um acordo entre os dois países está mais longe de ser alcançado. Esta quarta-feira, a imprensa chinesa adiantou que a China está a ponderar travar o fornecimento de metais raros para os Estados Unidos, materiais essenciais para o fabrico de telemóveis.

“O mercado passou de uma postura de pensar que há 100% de hipóteses de haver um acordo comercial, que era apenas uma questão de tempo, para agora basicamente pensar que provavelmente não haverá um acordo”, diz Larry Benedict, fundador da The Trader, citado pela CNBC (conteúdo em inglês).